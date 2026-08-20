SARONNO – Il caldo torrido di questi giorni e l’emergenza siccità tornano a farsi vedere anche lungo il fiume Lura, che in diversi tratti appare completamente in secca.

Per chi passeggia lungo il fiume, l’immagine che si trova davanti è quella del letto del corso d’acqua privo di flusso, ricoperto da ciottoli e ghiaia. Un’immagine che racconta gli effetti delle alte temperature e della prolungata assenza di precipitazioni, in un’estate segnata da condizioni climatiche particolarmente difficili.

E’ un tema che caratterizza da diverso tempo l’estate saronnese, quest’anno particolarmente calda. Già dallo scorso giugno il tema era tornato in città, dopo che Alberto Paleardi aveva lanciato la sfida “Mai più il torrente Lura in secca“.

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