SARONNO – Un viaggio nella memoria collettiva della città, tra dialetto, aneddoti, vecchie botteghe e ricordi del mercato che per secoli ha rappresentato il cuore pulsante di Saronno. Buona partecipazione mercoledì sera per la “Midnight walking” dedicata all’antico mercato saronnese, una passeggiata guidata tra le vie del centro storico che ha richiamato decine e decine di persone di tutte le età. Tra i presenti anche l’assessore Matteo Fabris e la consigliera Novella Ciceroni.

A guidare la serata Patrizia Bizzarro insieme a Luca Davide e Agostino Legnani, in un percorso costruito intrecciando ricerca storica, memoria popolare e racconti personali. “Siamo tre generazioni a confronto” è stato spiegato all’inizio della camminata, sottolineando come l’obiettivo fosse proprio quello di riportare alla luce la storia del vecchio mercato attraverso testimonianze e ricordi condivisi.

La passeggiata è partita con un approfondimento sulle origini del mercato di Saronno, documentato già nel Medioevo e ufficialmente autorizzato dai Visconti nel 1301 con tre appuntamenti settimanali esentati dai dazi. I partecipanti hanno scoperto come Saronno fosse già allora un crocevia commerciale strategico tra Milano, Como, il Varesotto e la Brianza.

Tra i momenti più apprezzati della serata i racconti dedicati ai personaggi storici del mercato, alle osterie di via San Cristoforo, ai venditori ambulanti e alle antiche attività cittadine. Ampio spazio anche alle poesie e alle filastrocche in dialetto saronnese tratte dai testi di Giuseppe Radice, recitate durante le varie tappe della camminata.

Particolarmente partecipato il passaggio nei cortili storici della città, dove Agostino Legnani ha ricordato la vita quotidiana della Saronno degli anni Sessanta: le famiglie riunite nei cortili, le stalle ancora presenti, il rosario recitato insieme nel mese di maggio e le partite improvvisate dai ragazzi.

Non sono mancati i riferimenti al celebre mercato del bestiame, alle quattordici osterie che animavano via San Cristoforo e ai “robei”, i venditori di frutta e verdura provenienti soprattutto da Rovello. Curiosità anche per il racconto della “parigina”, il tipico gelato racchiuso tra due cialde sottili che veniva venduto nei mesi estivi.

Molto apprezzato il carattere interattivo dell’iniziativa: più volte i partecipanti sono intervenuti con ricordi personali, trasformando la camminata in un momento di racconto collettivo della città. Un’atmosfera partecipata e informale che ha accompagnato il gruppo fino a tarda sera tra vicoli, piazze e luoghi simbolo della vecchia Saronno.

Si è già parlato di una nuova possibile edizione della camminata serale.

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