SARONNO – Volto familiare per generazioni di saronnesi, monsignor Angelo Centemeri ha accompagnato la città per oltre quarant’anni tra fede, iniziative sociali e presenza quotidiana nella vita della comunità. La fotogallery ripercorre, anche con foto di Edio Bison e Armando Iannone, alcuni dei momenti più significativi della sua lunga storia pastorale, dal periodo alla guida della Prepositurale fino agli anni più recenti.

Prevosto di Saronno dal 1982 al 2007, Centemeri è stato protagonista di una stagione intensa per la comunità cittadina. Durante il suo ministero nacquero progetti destinati a diventare punti di riferimento come Radio Orizzonti e la mensa “Amici di Betania”, segni concreti di attenzione verso il territorio e verso chi vive situazioni di fragilità.

Le immagini raccontano anche gli anni successivi al suo servizio da prevosto: le celebrazioni in Santuario, gli incontri pubblici, i momenti istituzionali e le occasioni in cui la città ha voluto manifestargli affetto e riconoscenza.

Scatti che restituiscono il ritratto di un sacerdote sempre vicino alle persone, capace di lasciare un segno profondo nella storia recente di Saronno.

QUI LA SUA STORIA

