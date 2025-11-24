SARONNO – Una mattinata dal clima mite ha fatto da cornice alla passeggiata storico-culturale organizzata dalla Società Storica Saronnese per il proprio 25esimo anniversario. A introdurre l’iniziativa, che ha avuto come cicerone l’ex assessore Alessandro Merlotti, è stato il presidente Giuseppe Nigro, che ha spiegato come l’appuntamento nasca con l’idea di aiutare “anche chi passa distratto per le vie di Saronno” a riconoscere la storia racchiusa negli edifici della città. Tra i presenti anche gli assessori Nicola Gilardoni e Maria Cornelia Proserpio. La camminata è stata dedicata alla memoria di Piero da Saronno, figura molto amata a Saronno e ricordata con un momento di raccoglimento.

La prima tappa è stata l’edificio delle Poste, inaugurato nel 1960 . Una costruzione simbolica della Saronno del dopoguerra, quando la città iniziava a trasformarsi da realtà agricola a centro industriale. Il percorso è poi proseguito fino alla storica gallettiera di via Manzoni, già presente prima dello sviluppo urbanistico più recente. Qui i partecipanti hanno potuto conoscere il ruolo avuto da Giacomo Biffi e Guido Zerbi nella gestione della struttura, nata come fabbrica dedicata alla produzione dei bozzoli della bachicoltura. Un edificio imponente, a quattro piani, testimone di un passato produttivo oggi quasi scomparso.

Sono stati ricordati anche gli interventi dell’architetto Verga, autore delle ville commissionate da Giuseppe e Gaetano Gianetti, testimonianze dell’imprenditoria locale ottocentesca.

Un altro momento significativo della passeggiata è stata la sosta alla Cascina Cristina, completata nel 1875. La struttura, il cui nome è quello della moglie del marchese Antici rappresenta una pagina importante nella storia delle cascine saronnesi.

Non è mancato un passaggio davanti all’edificio che oggi ospita il Cinema Silvio Pellico, costruito su un terreno di proprietà parrocchiale e ancora oggi punto di riferimento della vita culturale cittadina.

La passeggiata si è conclusa tra commenti curiosi e fotografie agli edifici più significativi. Un evento semplice ma partecipatissimo, favorito anche dal meteo, che ha permesso ai presenti di scoprire – o riscoprire – come le architetture di Saronno raccontino, pietra dopo pietra, il passaggio da comunità agricola a polo industriale.

(Per le foto si ringrazia Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09