SARONNO – Un pomeriggio d’estate, il giardino del teatro pieno di spettatori, sostenitori e appassionati. Nemmeno il caldo intenso di questi giorni ha fermato la festa per la presentazione della nuova stagione del teatro Giuditta Pasta, intitolata “Radici”, protagonista di un incontro partecipato e ricco di entusiasmo che è diventato anche l’occasione per ritrovarsi e condividere la passione per la cultura cittadina.

Le fotografie di Armando Iannone raccontano l’atmosfera di un evento che si è svolto all’aperto, nel verde del giardino del teatro, trasformato in uno spazio di incontro e confronto. Il tema delle “Radici”, scelto dal direttore artistico Andrea Chiodi per la nuova stagione, è stato richiamato anche in un gesto simbolico molto apprezzato dai presenti: la consegna di semi da piantare, inseriti nella bag realizzata per accompagnare la presentazione.

Ad accogliere il pubblico sono stati il presidente Marco Lucchetti e l’intero consiglio di amministrazione della fondazione, insieme al direttore artistico Andrea Chiodi. Presenti anche numerosi sponsor che continuano a credere e investire nel progetto culturale del teatro. Tra questi Disaronno Group, protagonista del momento conviviale conclusivo e rappresentato da Luciana Reina, da sempre attenta e vicina alle iniziative culturali della città.

Tra il pubblico molti abbonati, spettatori affezionati e rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Maria Cornelia Proserpio e Mattia Cattaneo, i consiglieri comunali Mauro Rotondi e Chiara Angaroni, l’ex sindaco Augusto Airoldi e l’ex vicesindaca Laura Succi.

Nel corso della serata sono state presentate le numerose proposte che compongono il cartellone, tra spettacoli di prosa, danza, musica e appuntamenti dedicati alle famiglie. Non sono mancati applausi, anticipazioni e momenti di confronto con il pubblico, in una presentazione che ha ribadito il valore del tema scelto per la stagione e il legame tra memoria, identità e futuro.

Le immagini della fotogallery restituiscono il clima dell’evento: sorrisi, incontri, curiosità e tanta voglia di teatro, in attesa che il sipario si alzi sulla nuova stagione “Radici”.

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