TRADATE – Una città colorata e animata da maschere, musica e coriandoli. Si è svolta ieri la tradizionale sfilata di Carnevale per le vie di Tradate, con una partecipazione numerosa di famiglie, bambini e gruppi in costume. L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento della comunità locale, ha visto la collaborazione tra il Comune, le bande cittadine, l’associazione Amici dell’Asilo di Abbiate, il gruppo Quelli delle Ceppine, la Pro loco di Tradate e la polizia locale, che hanno contribuito all’organizzazione e alla gestione dell’evento.

La manifestazione si è confermata un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire diverse realtà del territorio in un momento di festa e condivisione. Un impegno collettivo che ha permesso di rendere viva la città e di offrire ai cittadini un pomeriggio all’insegna dell’allegria.

(foto: alcuni momenti della sfilata)

22022026