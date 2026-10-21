TRADATE – Lo scorso 11 ottobre Tradate è stata teatro di un momento di fondamentale importanza per la salute e la sicurezza del territorio: la solenne benedizione e inaugurazione di due nuove ambulanze destinate a potenziare i servizi del comitato locale.

I nuovi mezzi di soccorso, dotati delle più moderne tecnologie per l’emergenza-urgenza, consentiranno ai soccorritori di operare con ancora maggiore efficienza, garantendo risposte tempestive ed efficaci alle chiamate di aiuto della cittadinanza.

Ma al di là dell’impatto tecnico e dell’ammodernamento del parco veicoli, a caratterizzare l’evento è stato il forte calore umano espresso dalla numerosa presenza di volontari, cittadini e autorità. Un’immagine corale che ha testimoniato la vera essenza del comitato: una squadra unita, composta da donne e uomini che ogni giorno scelgono di mettere tempo, energie e dedizione al servizio degli altri.

Come sottolineato dai vertici dell’associazione, se le ambulanze rappresentano lo strumento operativo indispensabile per le emergenze, il vero motore dell’attività resta il capitale umano. Sono i volti, le storie e la passione dei volontari a fare la differenza sulle strade, trasformando ogni intervento in un gesto concreto di vicinanza verso chi si trova nel bisogno.

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno voluto condividere questo significativo traguardo. Con due nuovi mezzi in più e una squadra sempre più forte e coesa, il comitato rinnova il proprio impegno quotidiano a guardare al futuro, rimanendo un punto di riferimento insostituibile per l’intera comunità.

(foto dalla pagina Facebook della Croce Rossa Italiana comitato Varese)

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