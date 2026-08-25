TRADATE – Strade da ripulire, piante cadute da tagliare e situazioni di pericolo da mettere in sicurezza. Dalla serata di ieri, lunedì 24 agosto, i volontari della Protezione civile di Tradate sono stati impegnati in diversi interventi sul territorio dopo il maltempo.

Le squadre hanno monitorato la situazione e sono intervenute anche a supporto della polizia locale nei punti in cui si sono registrati i maggiori problemi.

Diversi gli interventi documentati anche dalle immagini. I volontari si sono occupati dello sgombero e della pulizia delle strade e del taglio di piante e rami che ostacolavano la normale circolazione. Le operazioni hanno interessato anche alcuni tratti delle aree ciclopedonali.

Particolare attenzione è stata necessaria per una pianta pericolante: dopo la messa in sicurezza, è stata spostata nel sottobosco a lato della strada.

Un lavoro proseguito tra monitoraggio e interventi per ripristinare la sicurezza nelle zone interessate dal maltempo.

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