TRADATE – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Tradate per soccorrere un operaio rimasto ferito dopo una caduta da un’impalcatura all’interno di un cantiere. L’allarme è scattato alle 8.30 in via Febbraio. Per raggiungere e mettere in sicurezza il lavoraore si è reso necessario l’intervento del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, specializzato nelle operazioni di soccorso in ambienti particolarmente complessi.

I soccorritori hanno utilizzato un’autoscala per recuperare l’operaio e trasferirlo all’esterno dell’area di cantiere, consentendo così al personale sanitario di prestare le cure necessarie. Il lavoratore è stato successivamente trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo, dunque non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche Ats per gli accertamenti di competenza relativi all’infortunio sul lavoro.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

29052026