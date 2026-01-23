TRADATE – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto in via Monte San Michele, dove due autovetture si sono scontrate attorno alle 8.20.

Le squadre intervenute hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno operato in supporto al personale sanitario per il soccorso dei feriti. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un uomo di 32 anni e una donna di 47 anni. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo. Secondo quanto emerso durante i soccorsi, nessuno dei due è apparso in condizioni gravi. L’intervento si è svolto nel territorio comunale di Tradate.

(foto: alcune fasi dei soccorsi)

23012026