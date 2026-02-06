SARONNO – Tragedia nella notte con il grave incidente avvenuto in via Europa, poco prima delle 2. A perdere la vita due giovani di 24 e 22 anni.

L’allarme è scattato 1,55, quando un’autovettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e impattando violentemente contro una pianta a margine della carreggiata. L’urto è stato devastante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e per estrarre i due occupanti dall’abitacolo. I soccorsi sanitari, subito mobilitati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi, morti sul colpo.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica è al vaglio e sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto stradale.

