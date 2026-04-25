ORIGGIO – Oltre 120 trattori in sfilata, molti guidati da giovani poco più che ventenni, per il raduno che ha animato la fiera di Origgio e richiamato partecipanti da più province.

L’iniziativa, arrivata alla quarta edizione, si è svolta con partenza da piazzale Papa Giovanni XXIII a Uboldo e arrivo nell’area della fiera. Protagonisti agricoltori e appassionati arrivati dal Comasco, dal Varesotto, dalla provincia di Milano e dalla Brianza, molti dei quali veterani dell’evento.

Tra i mezzi presenti anche due trebbiatrici e alcuni “testa calda”, storici trattori d’epoca. Proprio l’accensione di questi ultimi ha attirato l’attenzione del pubblico, con tanti presenti che hanno ripreso la scena con il cellulare.

Numerosa la partecipazione femminile, sia tra il pubblico sia alla guida dei mezzi. La lunga colonna di trattori ha attraversato le strade tra Uboldo e Origgio tra trombe e clacson, coinvolgendo anche gli automobilisti incrociati lungo il percorso.

Il corteo è stato accompagnato e regolato dalla polizia locale, guidata dal comandante Alfredo Pontiggia, con la presenza dell’assessore del Comune di Origgio Luca Panzeri.

L’evento si conferma un appuntamento atteso, capace di unire tradizione agricola e partecipazione del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09