SOLARO – Nella notte tre forti boati hanno svegliato i residenti di via Rovereto, dove una Bmw è stata avvolta dalle fiamme.

L’episodio è avvenuto tra domenica 24 e lunedì 25 agosto, poco dopo la mezzanotte, nella zona alle porte della cascina Emanuela. “Ho sentito tre botti – racconta un residente – al primo ho pensato a un incidente, ma poi ho capito che non poteva essere e sono uscito di casa”.

Proprio uno degli abitanti ha dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme evitando che l’incendio potesse propagarsi. Diversi i residenti che si sono affacciati dalle finestre per seguire le operazioni di spegnimento.

I militari hanno rintracciato i proprietari dell’auto, che abitano nelle vicinanze, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Le indagini dei carabinieri e le verifiche dei vigili del fuoco serviranno a chiarire se si sia trattato di un episodio accidentale o di un incendio doloso.

(per le foto si ringraziano i nostro lettori)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09