SARONNO – Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione del Ri.Ver Festival, il Festival culturale del torrente Lura promosso dal Consorzio Parco del Lura nell’ambito del progetto Riverhab – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera. Nato con l’obiettivo di riportare il torrente al centro della vita delle comunità locali, il Festival ha proposto dal 4 al 6 settembre un ricco calendario di iniziative diffuse lungo la Valle del Lura, e in territorio svizzero, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni, artisti, professionisti e istituzioni in un grande percorso collettivo di scoperta e valorizzazione del territorio. Spettacoli teatrali, mostre fotografiche, laboratori creativi, attività per famiglie, esperienze di benessere in natura, percorsi in bicicletta, passeggiate naturalistiche e incontri culturali hanno animato luoghi simbolici del Parco, contribuendo a raccontare il torrente non soltanto come elemento naturale, ma come spazio di incontro, relazione, appartenenza e costruzione di nuove visioni per il futuro del territorio. Il Festival ha dato voce a linguaggi diversi, capaci di intrecciare ambiente, arte, storia locale e partecipazione attiva, in piena coerenza con gli obiettivi del progetto Riverlahab.

Il Consorzio Parco del Lura desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato agli eventi, scegliendo di dedicare tempo ed energie alla scoperta della Valle del Lura e contribuendo con la propria presenza al successo della manifestazione. Un ringraziamento speciale va inoltre alle numerose realtà che hanno collaborato alla costruzione del programma culturale e all’organizzazione delle iniziative: associazioni, compagnie teatrali, musei, musicisti, guide ambientali, fotografi e professionisti che hanno condiviso competenze, creatività e passione. Si ringraziano i protagonisti del festival: Compagnia del Saramita Aps, Fiab Saronno Ciclocittà, Ptq Piccolo Teatro Quotidiano e Veronica Del Vecchio, i fotografi Gianpaolo Pedersini, Roberto Corbella, Valter Clerici, Veronica Ghielmetti, Le Stanze della Musica Saronno ed Eufonicamente, la guida ambientale escursionistica Luca Scaperrotta, il documentarista Marco Tessaro, Museo della Ceramica G. Gianetti, Salto Quantico, la walking leader Susanna Perissinotto, Teatro dei sussurri Aps, Tim Teatro in Mostra, Ersaf, Taller delle Terre.

Un ringraziamento va anche ai Comuni del territorio, ai partner del progetto Riverhab, alle amministrazioni locali, agli enti ospitanti e a tutti coloro che hanno collaborato dietro le quinte alla gestione logistica, organizzativa e comunicativa dell’evento, contribuendo a creare una manifestazione diffusa e partecipata lungo l’intera valle del torrente.

Per il presidente del Consorzio Parco del Lura, Stefano Benzoni: “Il Ri.Ver Festival ha dimostrato come un torrente possa diventare un luogo di incontro tra persone, idee, arte e natura. In questi giorni abbiamo visto comunità, associazioni, artisti e istituzioni lavorare insieme per raccontare il valore del Lura e dei suoi territori. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato agli eventi, i partner del progetto Riverhab le amministrazioni comunali, gli artisti, le compagnie teatrali e i professionisti che hanno contribuito alla riuscita di questa prima edizione. Il festival ci lascia in eredità nuove relazioni, nuove energie e una maggiore consapevolezza del ruolo che il torrente svolge per la qualità della vita delle nostre comunità. È da qui che vogliamo ripartire per continuare a costruire un territorio sempre più attento all’ambiente, alla cultura e alla partecipazione.”

Il Ri.Ver Festival si conclude, ma prosegue il cammino del progettoRiverhab e delle iniziative che nei prossimi mesi continueranno a coinvolgere cittadini, scuole, associazioni e amministrazioni nella costruzione di una Valle del Lura sempre più sostenibile, resiliente e consapevole del proprio patrimonio naturale e culturale.

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