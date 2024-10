SARONNO – Quella di oggi martedì 8 ottobre è stata una mattinata di passione per i viaggiatori e pendolari diretti a Milano dalle stazioni Trenord di Saronno e Saronnese. A causa di un guasto alla linea elettrica a partire dalle 6,30 è stata bloccata la circolazione tra Saronno e Bovisa e sono stati soppressi diversi treni anche Malpensa Express. Attese di oltre 40 minuti in stazione a Saronno per riuscire a prendere un treno e tanti viaggiatori che hanno deciso di tornare a casa.

QUI IL PRIMO ARTICOLO

Ecco le foto dei lettori de ilSaronno che raccontano l’accaduto

