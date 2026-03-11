CARONNO PERTUSELLA – Il battesimo nel circuito agonistico ufficiale non poteva essere più luminoso per l’Asd Astrea Gym. La giovane realtà della ginnastica ritmica, che opera tra Caronno Pertusella e Uboldo, ha lasciato un segno profondo nell’unica tappa stagionale del trofeo “Gymstar” disputata a Cornaredo. Nonostante la giovanissima età delle protagoniste (un gruppo di dieci atlete di età compresa tra gli 8 e i 12 anni) il sodalizio ha dimostrato una maturità tecnica e una coesione di squadra sorprendenti, portando a casa un bottino di medaglie che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia.

La giornata è stata un crescendo di emozioni, inaugurata dai successi nelle prove di coppia. Nella seconda categoria, il gradino più alto del podio è stato conquistato dal duo formato da Sofia Ceriani e Rebecca Mangano, mentre nella prima categoria Matilde Mordá e Ginevra Pavanello hanno ottenuto un ottimo terzo posto. La pioggia di medaglie è proseguita nelle prove individuali al cerchio per la categoria Allieve, dove Rebecca Mangano ha bissato l’oro, seguita dall’argento di Sofia Ceriani e dal bronzo di Syria Iacovelli, con una menzione speciale per la quinta posizione di Isabel Scano.

Il talento dell’Astrea Gym è emerso con prepotenza anche nelle competizioni a squadre, dove il team composto da Diana Demuru, Alice Limonta, Matilde Mordá e Ginevra Pavanello ha sbaragliato la concorrenza conquistando il primo posto. Un ulteriore bronzo è arrivato grazie alla prova corale di Giorgia D’errico, Syria Iacovelli, Giulia Quaggia e Isabel Scano.

A suggellare una giornata perfetta ci hanno pensato le giovanissime della categoria Tigrotte: impegnate con la palla, Giorgia D’errico, Diana Demuru e Alice Limonta hanno ottenuto tutte e tre la medaglia d’oro, confermando la qualità del vivaio societario.

Dopo il trionfo di Cornaredo, l’attenzione della società si sposta ora sulla prossima sfida in calendario: le giovani atlete dell’Astrea Gym sono infatti attese domenica 15 marzo a Calco, in provincia di Lecco, dove scenderanno nuovamente in pedana per le gare provinciali del Csi.

(foto dalla pagina Facebook di Astrea Gym)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09