SARONNO – Si è svolta nella giornata del 25 aprile la 35esima edizione del Trofeo Città di Saronno ottavo Memorial Lan, manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti più partecipati e apprezzati del panorama natatorio lombardo.

I numeri testimoniano il grande successo dell’evento: 771 atleti in gara, per un totale di 1900 gare disputate, con la partecipazione di 20 squadre provenienti da tutta la Lombardia. Un risultato che sottolinea la crescita costante della manifestazione e la sua capacità di richiamare società di primo piano a livello regionale.

Grande protagonista anche – e soprattutto – la squadra di casa, la Rari Nantes Saronno, che si è presentata ai blocchi di partenza con 74 atleti iscritti, impegnati complessivamente in 216 gare, distinguendosi per quantità e qualità delle prestazioni. La classifica finale per società ha premiato proprio la Rari Nantes Saronno, che ha conquistato il 1° posto con 935 punti, precedendo H2O Ssd Muggiò (724 punti) e Canottieri Milano Asd (399 punti). Un risultato di grande valore che conferma il livello raggiunto dalla società saronnese e il lavoro svolto quotidianamente da tecnici e atleti.

A completare il bilancio della giornata anche gli ottimi risultati individuali, con la Rari Nantes Saronno capace di conquistare ben 103 podi complessivi tra gare individuali e staffette, a testimonianza della competitività diffusa dell’intero gruppo.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza delle istituzioni cittadine: il sindaco di Saronno, Ilaria Pagani, e l’assessore allo sport Mario Lattuada, che hanno preso parte alle premiazioni degli atleti, insieme ai dirigenti della Saronno Servizi, a testimonianza della vicinanza della città e delle realtà locali al movimento sportivo.

Particolarmente emozionante il momento della mattinata dedicato a Mario Galletti, tra i fondatori della società, premiato per i suoi 90 anni dalla presidente Chiara Cantù: un riconoscimento sentito che ha unito idealmente la storia della Rari Nantes Saronno con il suo presente ricco di successi.

Nel corso della giornata si sono susseguite gare combattute e di buon contenuto tecnico, con numerosi riscontri cronometrici interessanti e un clima positivo sia in vasca che sugli spalti. L’organizzazione si è dimostrata ancora una volta efficiente e all’altezza dell’evento, contribuendo alla piena riuscita della manifestazione.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza della Rari Nantes Saronno, non solo per la vittoria finale, ma anche per l’atteggiamento e la crescita mostrata dall’intero gruppo squadra.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione e del risultato ottenuto dalla squadra – commenta il direttore tecnico Leonardo Sanesi –. Il Trofeo Città di Saronno rappresenta per noi non solo un momento agonistico di alto livello, ma anche un’occasione importante per coinvolgere tutto il movimento e valorizzare il lavoro quotidiano dei nostri atleti. La vittoria finale è una grande soddisfazione, ma ancora di più lo è vedere il gruppo crescere e competere con questo spirito”.

Il trofeo Città di Saronno si conferma così una manifestazione di riferimento nel nuoto lombardo, capace di coniugare numeri importanti, qualità tecnica e spirito sportivo.

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