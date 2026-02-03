MOZZATE – Il campo da calcio di via Ungaretti resterà chiuso per una settimana a seguito dei ripetuti episodi di inciviltà registrati nelle ultime settimane. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale dopo i numerosi ritrovamenti di rifiuti abbandonati, tra cartacce e bottiglie di plastica lasciate nell’area sportiva e nelle sue immediate vicinanze.

Una situazione che si è ripetuta più volte e che ha portato il Comune a intervenire con un provvedimento temporaneo ma deciso, con l’obiettivo di richiamare al rispetto delle regole e degli spazi comuni. La chiusura del campo vuole essere anche un segnale di responsabilizzazione nei confronti di chi frequenta l’impianto, affinché episodi simili non si ripetano.

Dal Comune viene sottolineato come il provvedimento sia necessario per garantire sicurezza, decoro e corretto utilizzo di un’area pubblica destinata allo sport e alla socialità, patrimonio di tutta la comunità. Al termine della settimana di chiusura, il campo potrà tornare fruibile, con l’auspicio di una maggiore attenzione e collaborazione da parte di tutti.

(foto Comune Mozzate: rifiuti abbandonati attorno al campo da gioco)

