SARONNO – Un viaggio tra musica, teatro e memoria per riscoprire le origini di una delle opere più celebri di Giacomo Puccini, con un legame speciale con il territorio varesino. È stata inaugurata venerdì 30 ottobre, alla Sala Nevera di Casa Morandi a Saronno, la mostra Turandot. Dalla fiaba al mito, dedicata all’opera che, a cento anni dalla prima rappresentazione, continua a suscitare interesse e fascino. L’apertura ha richiamato un pubblico numeroso, con la sala gremita per l’occasione. Presenti anche la sindaca di Viggiù e, per l’Amministrazione comunale di Saronno, la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio.

Particolarmente apprezzati i momenti musicali che hanno accompagnato l’inaugurazione, con le esibizioni del violinista Leonardo Moretti e del soprano Eleonora Colacci.

L’esposizione approfondisce la storia e le origini di Turandot, soffermandosi anche sulla figura di Renato Simoni, librettista dell’opera e a lungo legato a Viggiù. Un filo che unisce la grande tradizione musicale italiana alla storia culturale del Varesotto.

Organizzata dalla Pro Loco Saronno, con il patrocinio della Città di Saronno e della Provincia di Varese, la mostra nasce dal progetto di ricerca Simoni/Turandot, promosso da Officine Musicali Aps e Amici dei Musei Viggiutesi Odv insieme al Comune di Viggiù. Alla realizzazione collaborano anche l’Archivio Storico Ricordi, il Museo Teatrale alla Scala, gli Amici della Lirica di Saronno e il Teatro Giuditta Pasta.

La mostra resterà aperta fino a domenica 8 novembre alla Sala Nevera di Casa Morandi, in viale Santuario 2. L’ingresso è libero, dal martedì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.30.

(foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09