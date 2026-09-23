TURATE – Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco per il vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda agricola di via Como, a Turate, nella zona al confine con Fenegrò. Le nuove immagini documentano le dimensioni del rogo, che ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e l’impiego di numerosi automezzi. Le operazioni sono concentrate sullo spegnimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe coinvolto una stalla dove si trovavano anche animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali sarebbero stati portati all’esterno e messi al sicuro, mentre non risultano persone coinvolte.

Particolarmente impressionante la colonna di fumo che si è levata dall’azienda agricola e che per ore è stata visibile a grande distanza. Le segnalazioni sono arrivate da tutto il Saronnese, da Saronno, Gerenzano e Cislago, dalla ex statale Varesina e sino all’Alto Milanese. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Resterà poi da chiarire l’origine dell’incendio e procedere alla quantificazione dei danni provocati dalle fiamme.

23092026