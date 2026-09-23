TURATE – Una imponente colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ha accompagnato nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, l’incendio scoppiato in una stalla di via Como, a Turate, nella zona al confine con Fenegrò. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno interessato una struttura dove sarebbero stati presenti alcuni animali, oltre a fieno e attrezzature. Gli animali sarebbero stati portati all’esterno e messi al sicuro, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e impedirne la propagazione.

Il fumo è stato avvistato da gran parte del circondario: dalla ex statale Varesina era chiaramente visibile a Saronno, Gerenzano e Cislago e sino all’Alto Milanese, attirando l’attenzione di moltissime persone.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Restano da accertare le cause dell’incendio, delle verifiche si stanno occupando forze dell’ordine e pompieri.

(foto e video: alcune immagini della colonna di fumo che è scaturita a causa dell’incendio sviluppatosi a Turate)