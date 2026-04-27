TURATE – Incidente stradale questa mattina sull’autostrada Pedemontana, all’altezza di Turate, nel tratto fra la A8 e Turate, dove un furgone è rimasto coinvolto in una serie di carambole. L’allarme è scattato attorno alle 9.50 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo dopo l’impatto, ed una pattuglia della polizia stradale.

Il conducente del furgone, un uomo di 43 anni, è riuscito ad uscire illeso dall’incidente, nonostante la dinamica movimentata. A scopo precauzionale è stato comunque accompagnato in ospedale di San Fermo della Battaglia nel Comasco, per accertamenti. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli. Il furgone è andato praticamente distrutto.

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(foto: alcune immagini del sinistro avvenuto questa mattina in Pedemontana)

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