TURATE – Nuovi spazi di divertimento e inclusione per i più piccoli. Nei giorni scorsi, al Parco dei Veterani, sono stati installati giochi sensoriali inclusivi progettati per stimolare i sensi e favorire lo sviluppo cognitivo, relazionale e motorio dei bambini.

L’intervento, promosso dal Comune di Turate, rientra nel piano di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche, con particolare attenzione all’infanzia e all’accessibilità. L’obiettivo è rendere i parchi cittadini sempre più accoglienti e fruibili da tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o motorie dei bambini.

Oltre agli interventi al Parco dei Veterani, anche l’area verde di via Garibaldi è stata arricchita con nuove attrazioni: un bilico e due giochi a molla, pensati per ampliare l’offerta ludica e favorire la socialità all’aperto.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie.

(foto: i giochi installati nel parco di Turate da parte ell’Amministrazione civica turatese)

09102025