SARONNO – Tutti i volti del 25 aprile a Saronno: una giornata di memoria, partecipazione e impegno civile. In piazza Libertà l’alzabandiera subito abbassate a mezz’asta per il lutto in corso per Papa Francesco. Il corteo ha attraversato la città con in testa le autorità, tra cui il commissario prefettizio Antonella Scolamiero e il subcommissario Federica Crupi, seguite dalle associazioni e dai cittadini. Presente anche l’assemblea antifascista del Saronnese, che ha sfilato con striscioni e volantini contro la guerra e per la libertà di espressione. In piazza Caduti Saronnesi si sono svolti i discorsi ufficiali: Fabio Minazzi ha ricordato il valore morale della Resistenza, mentre Claudio Castiglioni dell’Anpi Saronno ha ricevuto applausi parlando di antifascismo e sicurezza sul lavoro. Applausi anche per il partigiano Aurelio Legnani, classe 1926, mentre Ivonne Trebbi ha inviato un messaggio da casa. La cerimonia si è conclusa alla rotonda del Malnino con la scopertura di una targa in memoria dei partigiani caduti il 26 aprile 1945.

