UBOLDO – Anche quest’anno è stata organizzata la seconda edizione del Campo scuola Alpini del Gruppo Alpini di Uboldo, dove in due giornate a ragazzi e ragazze di quinta elementare hanno vissuto un’esperienza formativa ed educativa basata sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità. Sabato mattina alza bandiera con genitori ed autorità, sfilata per le vie del paese poi attività di pronto soccorso con volontari della Sos e monitoraggio al parco Falcone/Borsellino con la Prociv, prima di coricarsi nelle tende il trombettista del Corpo Musicale S. Cecilia ha suonato il silenzio.

Domenica al pranzo con genitori e nonni dei ragazzi, che hanno servito le pietanze, e tagliato la torta sublime della pasticceria La Buongustaia si è provveduto alla consegna degli attestati a firma del Presidente Alpini di Uboldo e del Sindaco.

“Grati per la grande partecipazione – spiegano gli alpini di uboldo – ringraziamo il Sos di Uboldo, della Protezione Civile di Uboldo e Protezione Civile Ana di Varese, della Protezione Civile di Jerago con Orago, al nostro caro Don Armando e un grazie speciale a Don Marco per la gentile concessione della location, al Gruppo Alpini di Origgio e al Gruppo Alpini di Caronno Pertusella Bariola, alla Polizia Locale di Uboldo Origgio”.

“Siamo riusciti a trasmettere a 32 giovani i valori della solidarietà, del senso civico e dello spirito di squadra che da sempre ci caratterizzano. Il nostro costante impegno a favore della comunità rimarrà sempre vivo ed alto. Un grazie infinito a tutto il nostro Gruppo Alpini di Uboldo, agli iscritti, agli Aggregati e agli amici degli alpini per il lavoro svolto, al fotografo Marco Moneta per la sua presenza e al Corpo Musicale di Santa Cecilia per averci accompagnato durante la sfilata dei bambini. Un grazie per il sostegno da parte del Comune di Uboldo, della partecipazione del Sindaco e Vicesindaco, della Sig.a Silvia Mazzola Consigliere Comunale, all’Oratorio San Pio di Uboldo”.

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