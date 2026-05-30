UBOLDO – Ragazzi e istituzioni davanti al murales di Falcone e Borsellino ad Uboldo, per la Giornata della Legalità, che si è tenuta lo scorso 25 maggio. Non solo un omaggio alle vittime della mafia, ma anche la promessa di impegno – presente e futuro – negli ideali della lotta alle mafie.

All’evento erano presenti le forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri, i ragazzi delle terze medie, il Consiglio comunale dei ragazzi, autorità religiose e civili. L’evento è stato ricordato dal primo cittadino, Luigi Clerici, anche sui social: “La comunità uboldese esprime la dovuta riconoscenza ai servitori dello Stato che hanno perso la vita per difendere e contrastare l’illegalità”.

(foto dalla pagina facebook di Uboldo al Centro e di Luigi Clerici)

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