UBOLDO – Una celebrazione ricca di storia e partecipazione ha animato Uboldo sabato 7 dicembre, dove Poste Italiane e il comune di Uboldo hanno festeggiato con entusiasmo il trentesimo anniversario del gonfalone cittadino. L’evento ha visto una larga partecipazione di cittadini e autorità locali, a partire dal sindaco Luigi Clerici e dal vicesindaco Laura Radrizzani, che hanno presenziato alla cerimonia ufficiale con orgoglio e coinvolgimento.

La manifestazione è iniziata alle 14:30 all’interno del Parco Comunale G. Falcone – P. Borsellino, dove si è svolta la cerimonia di bollatura dello speciale annullo filatelico realizzato per l’occasione. Il timbro, realizzato nel formato ovale orizzontale, rappresenta un prezioso omaggio alla storia e all’identità di Uboldo, suscitando grande interesse tra i collezionisti e gli appassionati di filatelia presenti.

In contemporanea, Poste Italiane ha distribuito mille esemplari di cartoline commemorative, che riproducono una suggestiva foto storica di Piazza San Giovanni Bosco, sede del palazzo comunale. Molti cittadini hanno approfittato dell’occasione per ritirare queste cartoline speciali e portare a casa un ricordo tangibile di questa giornata.

La postazione di Poste Italiane, allestita in via Antonio Maria Ceriani, è rimasta attiva fino alle 19, in concomitanza con l’accensione del tradizionale albero di Natale. I visitatori hanno avuto la possibilità di acquistare le più recenti emissioni filateliche e altri prodotti esclusivi del collezionismo postale, vivendo così un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

L’annullo filatelico rimarrà disponibile per ulteriori 60 giorni allo sportello filatelico di Saronno in via Varese, per poi essere custodito nel prestigioso Museo Storico della Comunicazione di Roma. Per maggiori dettagli e curiosità, i cittadini possono visitare il sito ufficiale di Poste Italiane dedicato alla filatelia: filatelia.poste.it.

