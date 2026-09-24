UBOLDO – È stato consegnato anche alla memoria di Piero Antonio Zucca, coordinatore della Protezione civile di Uboldo e Origgio, il Premio Giuseppe Zamberletti per la Lombardia. Il riconoscimento è stato assegnato lo scorso 20 settembre all’Idroscalo di Milano, nell’ambito della Giornata della Protezione civile regionale organizzata ogni anno da Regione Lombardia in collaborazione con Città metropolitana di Milano.

Il premio è dedicato a volontari e organizzazioni che si sono distinti per impegno, competenza e spirito di servizio a favore delle comunità. Quest’anno sono state cinque le realtà della Protezione civile lombarda insignite del riconoscimento, con premi assegnati a volontari e organizzazioni di Pisogne, del Mantovano, di Bollate, Milano e Varese.

Per Piero Antonio Zucca l’attestato è arrivato alla memoria, come riconoscimento per il generoso e costante impegno profuso nell’ambito del sistema di Uboldo. Un’attività contraddistinta da elevato senso civico, dedizione al servizio della comunità e significativa partecipazione alle attività di assistenza alla popolazione nelle situazioni di emergenza. Nel suo ruolo di coordinatore, Zucca ha contribuito con competenza e altruismo alla tutela e al benessere del territorio. A conferire i riconoscimenti è stato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. La cerimonia si è svolta al parco dell’Idroscalo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo della Protezione civile.

A ricordare Zucca è stata anche l’Amministrazione comunale di Uboldo, che ha letto durante la cerimonia un pensiero dedicato al coordinatore scomparso: “Oggi ricordiamo con profonda commozione Piero Zucca, un uomo che ha incarnato fino all’ultimo i valori fondamentali della Protezione Civile. Per anni ha indossato questa divisa con orgoglio, dimostrando una prontezza straordinaria nelle emergenze e una costante dedizione alla tutela dei cittadini. La sua leadership e il suo spirito di servizio sono stati un punto di riferimento insostituibile per l’intera comunità e per le istituzioni nei momenti di maggior bisogno. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma l’eredità morale e il valore del suo operato continueranno a vivere nel lavoro quotidiano dei volontari e ad ispirare le future generazioni che scelgono di spendersi per la sicurezza della nostra collettività. Il conferimento del Premio Zamberletti non è un semplice riconoscimento, ma il giusto suggello a una vita spesa al servizio degli altri, nel solco tracciato dal padre della nostra Protezione Civile. Piero ha saputo trasformare quell’insegnamento in azione quotidiana, coordinando risorse e persone con rara umanità e alto senso delle istituzioni. Grazie, grazie Piero”.

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