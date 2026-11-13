UBOLDO – Lo scorso 8 novembre si sono tenute le celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Riceviamo e pubblichiamo il discorso del sindaco Luigi Clerici in quell’occasione.

Siamo qui oggi per la ricorrenza dedicata in primo luogo alla commemorazione dei caduti di ogni guerra a partire dagli orrori del primo conflitto mondiale, un retaggio di come tutte le guerre siano solo morte, rovina e distruzione. Su questo monumento leggiamo i nomi dei caduti di nostri concittadini che si sono battuti e sacrificati, affinché il nostro paese potesse costituirsi in repubblica unitaria. Non possiamo

sottrarci a riflettere che il nostro impegno di oggi deve assolutamente essere quello di non rendere vano il loro sacrificio, di non dimenticare ciò che ci hanno trasmesso con la propria vita, altrimenti sarà il fallimento della ragione, una sconfitta per tutti noi.

I nostri padri costituenti hanno precisato che le guerre sono strumento di offesa alla libertà, pensiero oggi più che mai attuale, pertanto, dobbiamo impegnarci affiche vi sia un rifiuto della guerra come strumento di aggressione e di risoluzione di qualsivoglia controversia. Ripudiare la guerra vuol dire vincere l’egoismo dell’uomo, sempre pronto a dichiarare nuovi conflitti per smania di potenza. La conquista della libertà e della pace non sono state acquisite una volta per tutte ma sono, invece, conquiste che si consolidano ogni giorno, ovunque si costruisca amore per la vita, per la democrazia, rispetto per tutti, aiuto per i più

bisognosi.

Abbiamo l’obbligo di riconoscere e celebrare il ruolo delle nostre forze armate che hanno il dovere sacro di difesa della patria da qualsiasi tentativo esterno teso a cancellare i nostri valori di indipendenza, libertà e democrazia. Altresì riconoscere il ruolo pacificatore che dimostrano in missioni internazionali sotto

l’egida delle organizzazioni sopranazionali, aiuto umanitario, spirito di servizio senso del dovere, professionalità, tutti elementi che hanno contribuito alla ricostruzione di Paesi attraversati da conflitti devastanti per garantire il ripristino di una convivenza civile e di un ritorno alla normalità della vita, non bisogna dimenticare che in queste missioni internazionali di pace all’estero più di 200 sono i caduti italiani.

Per questo sforzo quotidiano di mantenimento della Pace vogliamo pertanto ringraziare e celebrare, in questa giornata, i nostri militari per le attività da essi compiute al servizio della Nazione in ogni parte del Mondo. Ci occorre l’obbligo oggi esprimere profonda commozione e commossa solidarietà per la morte recentemente in Bosnia di 4 nostri connazionali, militari e appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, che hanno perso la vita impegnati in un’attività di routine nell’ambito della missione europea Eufor Althea su mandato dell’Onu. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa commemorazione, grazie a tutti quelli che si impegnano e si impegneranno per un futuro di pace, di democrazia e di libertà. Un grazie particolare va alle ragazze e ragazzi del Ccr ed al suo vicesindaco Riccardo Coatto, al nostro parroco Don Armando, all’Arma dei Carabinieri, ai nostri Alpini, al corpo musicale Santa Cecilia, alla polizia municipale, alla Protezione Civile, associazione nazionale polizia di Stato, associazione nazionale carabinieri, alla comunale Avis. Onore ai caduti per la Patria, viva le forze armate strumento di pace, viva l’Italia, viva Uboldo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09