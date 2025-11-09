UBOLDO – Giornata di grandi emozioni alla scuola dell’infanzia statale Ic Manzoni di via XX Settembre a Uboldo. Lunedì 3 novembre nel pomeriggio, infatti, i piccoli alunni hanno avuto il piacere di ospitare i propri genitori in un pomeriggio di festa per l’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica. Un sogno nel cassetto di grandi e piccini che finalmente vede la sua realizzazione con ben due spazi, con funzioni diverse: una biblioteca interna alla scuola e comune alle 5 sezioni e un book crossing, situato proprio all’ingresso della scuola e al quale ogni famiglia potrà accedere in modo autonomo e gratuito al prestito dei libri e che sarà un punto di riferimento importante per tutti coloro che abitano la scuola. In tanti hanno presenziato l’inaugurazione di lunedì per valorizzare il senso di questo progetto: i genitori degli alunni, la preside, il sindaco e l’assessore all’istruzione del comune di Uboldo .
