UBOLDO – Giornata di grandi emozioni alla scuola dell’infanzia statale Ic Manzoni di via XX Settembre a Uboldo. Lunedì 3 novembre nel pomeriggio, infatti, i piccoli alunni hanno avuto il piacere di ospitare i propri genitori in un pomeriggio di festa per l’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica. Un sogno nel cassetto di grandi e piccini che finalmente vede la sua realizzazione con ben due spazi, con funzioni diverse: una biblioteca interna alla scuola e comune alle 5 sezioni e un book crossing, situato proprio all’ingresso della scuola e al quale ogni famiglia potrà accedere in modo autonomo e gratuito al prestito dei libri e che sarà un punto di riferimento importante per tutti coloro che abitano la scuola. In tanti hanno presenziato l’inaugurazione di lunedì per valorizzare il senso di questo progetto: i genitori degli alunni, la preside, il sindaco e l’assessore all’istruzione del comune di Uboldo .

“La lettura di un libro è per i bambini e le bambine proprio l’inizio di una festa: un’avventura, una scoperta, una conoscenza, una coccola, una compagnia. Un libro racchiude in sé solo cose belle. La biblioteca sarà il luogo dove ogni classe potrà prendere in prestito un albo illustrato e poter, attraverso questo, imparare, crescere e connettersi con gli altri. Proprio gli albi illustrati faranno da cornice e guideranno tutte le proposte educative e didattiche che le docenti andranno a proporre in questo anno educativo. Da qui, comincia la magia di un viaggio lungo un anno scolastico, di avventure e di emozioni che accompagneranno i progetti fino a giugno”, così commentano gli organizzatori della giornata.

È stata anche l’occasione per presentare la nuova preside della scuola a tutti gli utenti: Cristina Bevilacqua, ovvero la persona che sarà al comando della comunità scolastica di Uboldo per il prossimo futuro. Le docenti hanno espresso anche la più sincera gratitudine al sindaco, Luigi Clerici, per aver accettato l’invito, commentando la sua presenza come “un segno dell’importanza che attribuisce all’istruzione e alla formazione dei nostri futuri cittadini”.

L’inaugurazione si è svolta in modo quantomeno originale: sono stati proprio i piccoli alunni a mettere alla prova i gentili ospiti sulle conoscenze letterarie, mettendoli di fronte ad un’intervista che ha colto di sorpresa gli adulti, i quali hanno saputo però rispondere con semplicità e simpatia ai piccoli giornalisti. Il taglio del nastro è stato accompagnato da un lungo applauso ed ha segnato l’apertura della piccola e preziosa biblioteca. Il pomeriggio di festa si è concluso con un piccolo buffet, intorno al quale ci si è ritrovati per brindare ad un nuovo inizio: ad una collezione ricca e selezionata di albi illustrati, accompagnando il brindisi ad una riflessione.

“Negli ultimi anni tanti libri per bambini sembrano voler insegnare tutto: cos’è l’amicizia, la felicità, l’amore, la gentilezza. Eppure la vera letteratura non spiega: racconta. Non insegna come si vive, ma fa vivere. Non dice cosa è giusto, ma mostra la complessità. I bambini non hanno bisogno di sermoni narrativi. Hanno bisogno di storie libere, che aprano spazi, domande, emozioni. Di storie che non diano risposte ma accendano la curiosità. Leggere non serve a imparare una lezione. Serve a sentirsi vivi. Ecco perché nella nuova biblioteca prenderanno posto libri che non vogliono essere utili, ma necessari”, commentano.

