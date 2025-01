UBOLDO – C’è chi è passato in auto e non ha resistito alla tentazione di fermarsi a curiosare, c’è chi è arrivato di buon ora per non perdersi neanche la preparazione. Insomma è stato un evento la “discesa” della campane stamattina giovedì 9 gennaio è stata un vero e proprio evento.

Del resto il campanile è al centro di un ambizioso progetto “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità” che punta a restaurare e valorizzare il campanile della parrocchiale uboldese. L’iniziativa ha ottenuto anche un finanziamento a fondo perduto di 80 mila euro dalla Fondazione Cariplo.

Il progetto di restauro consiste in due lotti di intervento. Il primo lotto, iniziato venerdì 11 ottobre con le operazioni di monitoraggio, tramite installazione di mire sul campanile, per verificarne lo stato di inclinazione, riguarderà anche la rimozione, per il suo completo restauro, dell’impianto campanario. Una volta terminato il periodo di monitoraggio della durata di due anni, si procederà con il secondo lotto, che consisterà nel restauro degli apparati decorativi esterni del campanile. I lavori, sotto la direzione di Francesca Maria Pozzoli, consisteranno nel restauro dell’impianto campanario da parte della ditta Aei Perego di Pozzuolo Martesana, e nel restauro degli apparati decorativi che saranno eseguiti dalla restauratrice Milena Monti di Misinto.

Come detto, il progetto di restauro approvato dalla Curia e dalla Soprintendenza e redatto dallo Studio Carlo Mariani Architetto di Seregno ha partecipato con il titolo “Il Campanile di Uboldo: un faro da conservare per la Comunità” al bando di Fondazione Cariplo, vincendo un finanziamento a fondo perduto di 80.000 euro. Per il titolo del progetto ci si è ispirati ad una pubblicazione della professoressa Anna Maria Zaffaroni dal titolo: “Nel buio dei secoli uboldesi”, partendo dal buio citato nel suo titolo si è voluto paragonare metaforicamente il campanile come un faro per la Comunità e per illuminare e mettere alla luce l’importanza dell’identità culturale locale.

