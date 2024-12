UBOLDO – Non si sono lasciati fermare dalla nebbia i cittadini che, insieme a Legambiente, Eco90 e gli Amici del Bosco, hanno celebrato la “festa dell’albero” lo scorso sabato 30 novembre.

Il parco Falcone e Borsellino è stato il teatro della piantumazione di diversi alberelli, da parte di tanti cittadini e, soprattutto, di famiglie con bambini, che hanno colto l’occasione per un sabato in compagnia, dedicato all’ambiente e alla sensibilizzazione per il rispetto della natura.

