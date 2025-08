UBOLDO – È un intervento importante e molto atteso quello partito nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto lungo via IV Novembre, ex statale 527 Bustese: un cantiere notturno pensato per migliorare la sicurezza stradale e contenere il rumore in una delle arterie più trafficate del paese. I lavori si svolgono in fascia oraria serale e notturna, dalle 21 alle 6, per limitare l’impatto sulla viabilità diurna.

Nella serata di ieri, martedì 5 agosto, il sindaco Luigi Clerici ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento delle opere e incontrare personalmente alcuni residenti, molti dei quali affacciati ai balconi per assistere alle operazioni. “Capisco il disagio, ma si tratta di un’opera necessaria – ha spiegato Clerici –. Lavorare di giorno avrebbe paralizzato il traffico e causato code chilometriche. Abbiamo scelto la fascia notturna per ridurre l’impatto e continueremo a informare i cittadini con la massima trasparenza”.

L’intervento, richiesto dal decreto legislativo 194/2005 per le infrastrutture stradali ad alta percorrenza (oltre 3 milioni di veicoli l’anno), prevede l’asfaltatura con materiali fonoassorbenti per contenere l’inquinamento acustico.

Nel primo lotto, che ha un valore di 350.000 euro su un totale di 700.000, sono interessati tre tratti: il segmento tra via Maddalena e piazzale Fratelli Oliva (vicino all’asilo nido Aquilone); il tratto tra i semafori di via Tognoni/via Risorgimento e via Raffaello Sanzio/via dell’Acqua; e la rotatoria tra via Enrico Fermi e via Galileo Galilei, fino alla Farmacia Moderna.

Il secondo lotto sarà realizzato nel 2026, ma fin da ora l’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza dell’opera anche in termini di sicurezza stradale, durata nel tempo e qualità della vita per i residenti. Il sindaco nel frattempo sottolinea l’importanza dell’intervento sottolineando la massima disponibilità dell’Amministrazioni a fornire informazioni sull’intervento.

