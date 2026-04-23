UBOLDO – Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la domenica dedicata al podismo e alla natura nel cuore del Saronnese. La diciottesima edizione della “Mezza dei boschi” ha trasformato i sentieri locali in un mosaico di colori e passione, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti per chi ama vivere il territorio a passo libero.

Il teatro dell’evento, come da tradizione, è stato lo splendido scenario del Parco dei Mughetti. Grazie alla sinergia tra l’atletica libertas Uboldo, l’amministrazione comunale e l’ente parco, centinaia di partecipanti hanno potuto riscoprire la bellezza delle strade vicinali e dei tratti boschivi che caratterizzano la zona.

La kermesse non ha deluso le aspettative, offrendo tracciati adatti a ogni gamba: dai più impegnativi 20 e 10 chilometri, perfetti per i runner più allenati, fino alla camminata da 5 chilometri pensata per le famiglie. Un plauso particolare va alla sezione dedicata ai più piccoli, che si sono sfidati con entusiasmo sui 2,5 chilometri del “trofeo Nonno Claudio”.

Ma a Cascina Leva non si è celebrato solo il gesto atletico. La manifestazione ha ribadito la sua forte vocazione sociale: una parte significativa del ricavato è stata infatti destinata ad Aisla (associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), trasformando ogni passo dei corridori in un sostegno concreto alla ricerca e all’assistenza.

L’appuntamento di domenica 19 aprile non è stato un evento isolato, ma ha segnato ufficialmente il debutto del “4° circuito podistico dei Mughetti”.

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