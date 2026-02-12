SARONNO – L’Olympic Fringe Festival chiude la sua presenza a Saronno con clown, miti antichi e spettacoli di strada. Moltissime le persone che hanno assistito agli spettacoli in strada messo in scena dagli artisti del percorso culturale che attraversa la provincia di Varese celebrando i valori olimpici.

Sabato 7 febbraio il tema è stato “La fiera di Olimpia”, omaggio alle antiche fiere popolari dove l’arte incontrava il pubblico tra acrobati e mimi. In calendario la parata tematica musicale in stile luna park con clown, trampolieri, giocolieri e biciclette d’epoca con partenza da Villa Gianetti e passaggio in piazza Libertà e corso Italia. In piazza Libertà va in scena “Il sogno di un clown”, spettacolo poetico e surreale con una grande luna luminosa. In piazza Avis spazio a “Il circo di Pongo”, tra mimo ed equilibrismo, mentre in piazza Indipendenza “Clown Fantastik” anima il pubblico con momenti di improvvisazione.

Domenica 8 febbraio il programma è stato dedicato al mito greco e all’armonia tra corpo e mente. La parata tematica musicale diventa una processione luminosa con costumi led e trampolieri, lungo il percorso Villa Gianetti, piazza Libertà, via Portici, via S. Cristoforo, via Cavour e corso Italia. In piazza Avis “Incanto”, con trampoli, pole dance e mano a mano, seguito da “Dream” in piazza Indipendenza. Gran finale in piazza Libertà con “Aria Show”, spettacolo aereo con giochi di luce.

A documentare l’ultimo appuntamento saronnese del festival, Armando Iannone e la sua macchina fotografica.

Dopo Saronno il festival proseguirà a Busto Arsizio 14-15 e 22 febbraio, Gallarate 28 febbraio e 1 marzo, Luino 7-8 marzo e Varese 14-15 marzo.

