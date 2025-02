UBOLDO – Una folla commossa ha partecipato oggi pomeriggio, giovedì 20 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Uboldo, ai funerali di Alessandro Colombo, scomparso all’età di 62 anni. Tra i presenti numerosi cittadini, autorità locali ed esponenti della società civile e politica, provenienti dalle comunità di Castellanza, Uboldo e Tradate.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, accompagnato dalla giunta comunale e dal gonfalone, e una delegazione del comune di Castellanza guidata dal vicesindaco reggente Cristina Borroni. Durante la celebrazione, don Armando Colombo ha espresso il dolore della comunità per la perdita improvvisa, ricordando Alessandro come un uomo buono e impegnato per il bene comune, sia in ambito politico che culturale.

Franco Colombo, presidente delle Acli di Uboldo, ha sottolineato l’importanza del contributo di Alessandro alla sala della comunità e l’eredità di amicizia e saggezza lasciata a chi lo ha conosciuto.

Originario di Tradate, laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano, Alessandro Colombo è stato giornalista pubblicista dal 1985, lavorando con numerose testate. Professionista nella comunicazione istituzionale al comune di Castellanza, è stato attivo anche nel sociale, come presidente del Lions Club Tradate Seprio e promotore del progetto Libro Parlato Lions.

La sua passione per Gianni Rodari lo ha portato a scrivere il libro Io, il Favoloso Gianni e a realizzare uno spettacolo teatrale. In politica, Colombo ha fondato la lista civica Per Uboldo e si è candidato sindaco nel 2014 e nel 2019, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini.

