CISLAGO – I tanti fiori bianchi, le magliette nere degli amici e i colori delle firme e dei ricordi sulla bara sono i colori che oggi hanno riempito il lutto di Cislago per l’ultimo saluto a Nicolò Vergani. Una chiesa gremita, il silenzio rotto dalle lacrime e dagli applausi e una comunità intera stretta attorno alla famiglia hanno accompagnato lunedì 1 giugno il funerale del giovane di 18 anni morto dopo il drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi a Carbonate.

Attorno alla bara, segnata dai messaggi e dalle dediche degli amici e coperta dalla maglia, si è stretto il dolore dei familiari. Accanto ai genitori c’erano il fratellino e la ragazza di Nicolò, sostenuti dall’affetto di tanti giovani arrivati per salutare un amico che per molti era un compagno di vita quotidiana. Sull’altare era stato posato un pallone da basket, simbolo, con la maglietta sulla bara, di una passione. Presente anche una delegazione di docenti e studenti dell’istituto che Nicolò frequentava.

Nicolò era rimasto coinvolto nel violento scontro tra la moto che stava guidando e un’automobile all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta a Carbonate. L’incidente era avvenuto nel primo pomeriggio e aveva richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che lo aveva trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il giovane è morto dopo due giorni di ricovero.

La tragedia ha lasciato un segno profondo nel paese e ha dato vita anche a una grande mobilitazione di solidarietà. La raccolta fondi avviata per sostenere la famiglia ha infatti superato le 300 donazioni, testimonianza concreta della vicinanza di amici, conoscenti e cittadini che hanno scelto di trasformare il dolore in un gesto di sostegno.

Nel corso dell’omelia sono risuonate parole di fede ma anche interrogativi condivisi da molti presenti. Il sacerdote ha ricordato come Nicolò avesse festeggiato i suoi 18 anni sabato 24 maggio e come davanti a lui si aprisse l’orizzonte di una vita fatta di progetti, sogni e desideri da costruire con l’energia della giovinezza. Poi, il giorno successivo, “quella esplosione di luce si è trasformata in un dolore improvviso e durissimo”, lasciando una famiglia e un’intera comunità smarrite.

L’omelia si è soffermata anche sul gesto della donazione degli organi, definito un lascito di straordinaria generosità. Una scelta che permetterà ad altre otto persone di ricevere una nuova speranza e che è stata indicata come un modo concreto attraverso cui la vita di Nicolò continua a generare bene e futuro.

Grande emozione ha accompagnato anche il ricordo affidato alle parole del migliore amico. “Nico aveva appena compiuto 18 anni, doveva pensare al futuro. Per me non era solo un amico, era una di quelle persone che ti restano dentro e che non puoi dimenticare”, ha scritto, ricordando i momenti vissuti insieme e la promessa di restare vicini alla famiglia nel segno del bene lasciato dal ragazzo.

Commosso anche l’intervento del sindaco di Cislago, Stefano Calegari, che ha portato l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari e agli amici del giovane. Il primo cittadino ha riconosciuto come davanti a un dolore così grande il silenzio sembri spesso l’unica risposta possibile, ma ha ribadito il dovere delle istituzioni e del paese di restare uniti e vicini a chi soffre. “Oggi c’è una comunità intera che si schiera al vostro fianco”, ha detto, sottolineando l’impegno a non lasciare sola la famiglia nemmeno nei giorni più difficili.

Callegari ha poi invitato tutti a custodire l’eredità lasciata da Nicolò, ricordando la sua generosità e il valore della donazione degli organi. “Lui non ci ha lasciati del tutto”, ha detto, parlando di una presenza che continua nei ricordi e nei gesti di bene. E infine l’invito rivolto ai presenti: amare la vita con la stessa intensità con cui l’ha amata Nicolò, custodirne i sogni e provare a rendere la società migliore.

All’uscita dalla chiesa il feretro è stato accompagnato da un grande silenzio degli amici racconti davanti allo striscione e ai palloncini bianchi. Quando il feretro ha lasciato la piazza gli amici l’hanno saluto con le moto e i motorini ricordando quella che per il 18enne era “una passione ma anche un’espressione della propria libertà”.

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