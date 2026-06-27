SARONNO – Le api come simbolo di biodiversità, ma anche come straordinario motore di riscatto sociale. Con queste premesse ha preso ufficialmente il via a Saronno, nella cornice di Cascina Colombara, il progetto “Api di Comunità“. Si tratta di un’iniziativa solidale nata dalla sinergia tra la Cooperativa Colombara e la Fondazione BaCo, pensata per unire la tutela dell’ambiente all’inclusione sociale e alla formazione professionale di adulti che stanno attraversando condizioni di svantaggio.

Il cuore pulsante del progetto è la nascita di un vero e proprio apiario didattico che conta dieci arnie. All’interno di questo spazio, un gruppo selezionato di circa otto-dodici partecipanti ha l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita unico. L’obiettivo va ben oltre l’insegnamento di un mestiere: attraverso la cura quotidiana degli alveari, i beneficiari possono sviluppare una profonda connessione con l’ecosistema, accrescendo al contempo la propria autostima e il senso di responsabilità. Inoltre, il percorso introduce i futuri apicoltori alle basi della micro-imprenditorialità, insegnando loro non solo a produrre, ma anche a confezionare e commercializzare a chilometro zero il miele e gli altri derivati della cera e dell’alveare.

Il tassello formativo fondamentale di questa iniziativa ha mosso i suoi primi passi sabato 20 giugno con la prima lezione del “Corso base di apicoltura”, curato dalla stessa Cooperativa Colombara e guidato dall’apicoltore hobbista Giorgio Conconi. Il percorso formativo, completamente gratuito, è strutturato in una formula mista che alterna lezioni teoriche in aula a delicate prove sul campo, distribuite su cinque incontri totali tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Il calendario didattico è stato studiato per offrire una panoramica completa sul mondo delle api. Nel primo appuntamento i corsisti hanno già iniziato a esplorare l’anatomia dell’insetto e la complessa organizzazione sociale delle caste, tra regine, fuchi e operaie. Venerdì 26 giugno l’attenzione si sposterà invece sugli strumenti del mestiere, come la maschera, la leva e l’affumicatore, e sulla programmazione dei lavori in base alle stagioni. Il giorno successivo, sabato 27 giugno, si terrà il debutto pratico in apiario con l’apertura delle arnie, l’osservazione diretta delle api e il riconoscimento visivo delle scorte. Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 3 luglio con una sessione dedicata alla metamorfosi dal nettare al miele e alla raccolta di pappa reale, propoli o polline, senza tralasciare le nozioni sulla salute delle famiglie e la prevenzione delle malattie. Infine, sabato 4 luglio il ciclo si chiuderà con la seconda uscita sul campo, incentrata sulla lettura dei telaini e sulla valutazione dello stato della covata.

I posti complessivi per questa esperienza formativa sono limitati proprio per garantire la massima sicurezza e l’efficacia delle lezioni pratiche tra le arnie. Gli organizzatori fanno sapere che, nonostante le lezioni siano già cominciate, per chi volesse salire a bordo in corsa ci sono ancora pochissime disponibilità. Gli interessati possono inviare la propria richiesta d’iscrizione esclusivamente tramite un messaggio WhatsApp al numero 3500730077, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e indirizzo e-mail.

(foto dell’evento)

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