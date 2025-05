SARONNO – Questa mattina, giovedì 15 maggio, l’Istituto Prealpi di Saronno ha celebrato i suoi 50 anni con un evento straordinario: il lancio della sonda scientifica CAMPUSprealpi50 dal campo di volo di Cogliate. Il progetto, realizzato da studenti e docenti con il supporto dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e il patrocinio dell’Aerospace Cluster Lombardia, ha portato una sonda a 32.000 metri per raccogliere dati su raggi cosmici, particolato atmosferico, radiazioni e micrometeoriti.

Una giornata di festa, scienza e grande emozione per tutti i ragazzi coinvolti, che hanno progettato, assemblato e lanciato il pallone-sonda, con tanto di mascotte e logo scelto da loro. Presenti all’evento anche autorità locali e rappresentanti scientifici.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

(foto dell’evento)

