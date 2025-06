Una serata densa di contenuti, ritmo e partecipazione quella andata in scena al cinema Silvio Pellico per il confronto tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani. In una sala gremita, i due candidati si sono alternati con visioni differenti ma rispetto reciproco su tutti i temi centrali della campagna elettorale: rigenerazione urbana, welfare, mobilità, cultura e futuro della città. Il pubblico ha seguito con attenzione ogni passaggio, tra repliche incalzanti, applausi e qualche battuta. Azzi ha scelto un approccio energico e diretto, mentre Pagani ha puntato sulla fermezza e sulla chiarezza delle proposte.

Nella fotogallery di Armando Iannone vengono catturati i momenti chiave del dibattito: gli sguardi, i gesti, le espressioni dei protagonisti e del pubblico, restituendo tutta l’intensità di un confronto che ha appassionato la città.

