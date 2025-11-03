SARONNO – Al plesso Ignoto Militi di Saronno, l’Halloween di quest’anno è stato molto più di una semplice festa in maschera: è diventato un vero e proprio laboratorio di lingua, arte e creatività. Il 30 ottobre, infatti, l’istituto ha ospitato l’atteso “Halloween’s Party“, momento culminante del progetto “Arriva Halloween“, che coinvolge tutte le classi dalla prima alla quinta e unisce lo studio della lingua inglese ad attività interdisciplinari.

Sotto la guida della coordinatrice del progetto e con la collaborazione delle insegnanti e degli insegnanti delle classi quarte e quinte, l’iniziativa ha trasformato la scuola in un colorato e fantasioso “regno del brivido”: tra pipistrelli, zucche e lanterne luminose, i corridoi si sono animati di risate e curiosità, in un clima di entusiasmo condiviso da alunni, docenti e famiglie. Il progetto, parte integrante del percorso didattico di lingua inglese, ha l’obiettivo di arricchire il lessico, migliorare la pronuncia e stimolare l’interazione culturale, integrando discipline come arte e immagine, educazione civica, tecnologia e italiano.

Le classi quinte, protagoniste del concorso “Simpaticamente spaventoso“, si sono cimentate nella creazione di lanterne artistiche ispirate ai personaggi e ai paesaggi tipici di Halloween, trasformando semplici basi-zucca in piccole opere d’arte. Le classi quarte, invece, hanno dato vita a un concorso grafico-pittorico realizzando lavori tridimensionali di grande originalità. Grazie anche alla collaborazione delle famiglie, ogni creazione si è distinta per fantasia e cura dei dettagli, confermando la forza del legame scuola-casa come motore di crescita e partecipazione. Non meno importante il ruolo delle classi prime, seconde e terze, incaricate di votare le opere più spaventose e originali, rendendo così l’intera comunità scolastica partecipe dell’evento.

Nei giorni precedenti la festa, le aule si sono riempite di canti, filastrocche, marionette e disegni, tutti rigorosamente a tema “Halloween”, in un percorso educativo che unisce gioco e apprendimento.

La celebrazione si è conclusa nel cortile della scuola, alla presenza del dirigente scolastico, con la premiazione dei vincitori e gli applausi di tutte le classi. Immancabile il contributo dell’associazione genitori Ignoto Militi, che ha portato allegria e dolcetti con il tradizionale “passaggio mascherato”, rendendo la giornata ancora più dolce (senza scherzetti).

Con l’edizione 2025 ormai consegnata ai ricordi, il progetto “Arriva Halloween” guarda già al futuro: le nuove classi quarte e quinte sono pronte a raccogliere il testimone e a dare vita, il prossimo anno, a un’altra magica avventura “da brivido”.

(foto dell’evento)

