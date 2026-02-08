SARONNO – Una rimonta costruita con energia, difesa e carattere: le immagini di Edio Bison raccontano la vittoria della Robur Saronno contro la quotata Pizzighettone nella quarta giornata di ritorno della Serie B Interregionale.

Al PalaRonchi gli ospiti partono forte, trovando subito un vantaggio in doppia cifra. La squadra di coach Ansaloni reagisce però con intensità, cresce in difesa e resta in partita, trovando il primo sorpasso nel secondo periodo grazie ai canestri di Pellegrini, Pavese e Acunzo. All’intervallo il punteggio è in perfetto equilibrio.

La sfida prosegue punto a punto anche nella ripresa. Nel finale Pizzighettone prova l’allungo, ma Saronno non molla. A un minuto dalla sirena i biancazzurri tornano sotto e nel finale succede di tutto: recupero difensivo, canestro e fallo di Molteni per il 70-69 che fa esplodere il palazzetto.

Top scorer Pellegrini con 22 punti. Una vittoria di cuore e personalità che rilancia morale e fiducia in vista della difficile trasferta sul campo della capolista Sangiorgese.

