CISLAGO – GERENZANO – Un nome che d’ora in avanti accoglierà iscritti e cittadini sulla soglia della sezione, ma che soprattutto continuerà a ispirare l’azione politica locale. Con una cerimonia sentita e partecipata, il circolo del Partito Democratico di Cislago-Gerenzano ha ufficialmente intitolato la propria sede a Romualdo Pacchioni, figura storica della politica territoriale e punto di riferimento per intere generazioni di militanti.

L’iniziativa, nata dalla volontà degli stessi iscritti, ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha attraversato le evoluzioni della sinistra italiana (dal Pci fino alla nascita del Pd) mantenendo sempre intatta la propria bussola valoriale. Pacchioni è stato ricordato come un esempio di onestà, solidarietà e impegno civile, capace di portare avanti le proprie battaglie in consiglio comunale e nel partito con uno stile peculiare: serio ma mai urlato, profondo ma sempre accompagnato da quell’umorismo sottile che lo rendeva unico.

Per la comunità democratica locale, il suo percorso politico rappresenta un patrimonio prezioso, una testimonianza di come l’ascolto delle persone e la ricerca del bene comune debbano restare al centro di ogni incarico pubblico.

L’importanza della figura di Pacchioni è stata confermata dalla presenza di numerose autorità del Partito Democratico a livello nazionale, regionale e provinciale. Hanno preso parte all’evento la segretaria regionale Silvia Roggiani, la capogruppo alla camera Chiara Braga, il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e il capogruppo in provincia Fabio Passera. Presenti anche Marco Tuozzo per la segreteria provinciale, l’ex onorevole Daniele Marantelli, i segretari dei circoli della zona e i sindaci Pd di Saronno e Caronno Pertusella. Significativa, inoltre, la partecipazione del sindaco di Cislago, Stefano Calegari, a dimostrazione di come il lavoro svolto da Pacchioni negli anni sia stato riconosciuto e stimato trasversalmente.

La nuova intitolazione non è stata vissuta come un semplice atto formale, ma come l’assunzione di una responsabilità collettiva. Dalla dirigenza del circolo è giunto un messaggio chiaro: la sede deve continuare a essere un luogo di confronto e passione civile, abitata dai valori di correttezza e rispetto che Romualdo ha incarnato per tutta la vita.

Il Pd di Cislago-Gerenzano ha poi voluto ringraziare i molti cittadini intervenuti, ribadendo che l’impegno civico e la capacità di governare con serietà restano gli obiettivi prioritari del partito, senza mai dimenticare le radici da cui tutto ha avuto inizio.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09