SARONNO – Applausi hanno coronato la serata inaugurale della quarta edizione del Concorso internazionale di canto lirico “Giuditta Pasta”, andata in scena mercoledì 7 maggio, con l’esecuzione in forma di concerto de “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Un debutto emozionante per i giovani finalisti del concorso, che hanno saputo incantare il pubblico del teatro cittadino con interpretazioni vocali intense, raffinate e piene di sentimento.

L’iniziativa, promossa dal comune di Saronno e dalla Fondazione culturale Giuditta Pasta, ha voluto offrire una concreta opportunità ai giovani talenti selezionati per questa edizione: esibirsi in uno dei ruoli principali dell’opera verdiana davanti a un pubblico attento ed entusiasta.

La Traviata, simbolo del lirismo più profondo e struggente di Verdi, ha preso vita grazie alla direzione musicale del maestro Stefano Nigro, che ha guidato con sensibilità l’Italian Academy Orchestra, restituendo tutta la forza drammatica e musicale dell’opera. Il lavoro di preparazione è stato impreziosito anche dalla masterclass teatrale del regista Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro, che ha accompagnato i cantanti in un percorso di approfondimento scenico e interpretativo. Il cast: Claudia Ceraulo (Violetta Valery), Erica Cortese (Flora Bervoix), Sara Visini (Annina), Kazuki Yoshida (Alfredo Germont), Tamon Inoue (Giorgio Germont), Luigi Coffa De Lorenzo (Gastone, Visconte di Letorières), Alessandro Carrera (Barone Douphol), Ranyi Yang (Marchese D’Obigny / Dottore Grenvil).

Il prossimo appuntamento del concorso vedrà i giovani interpreti nuovamente protagonisti in nuove prove e performance che culmineranno nella serata finale.

Quest’ultima si svolgerà il 10 maggio alle 21, in forma di concerto lirico con orchestra, aperto al pubblico e a ingresso gratuito (su prenotazione). I concorrenti saranno accompagnati dalla Italian Academy Orchestra e valutati da una giuria di prestigio internazionale, presieduta dal M° Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

