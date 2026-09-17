SARONNO – Si è svolta nei gioorni scorsi l’edizione 2026 dello Zaino Sospeso, l’iniziativa promossa dal Lions Club Saronno Host Solidalia per raccogliere materiale scolastico destinato a bambini, ragazzi e famiglie del territorio. Una raccolta importante, resa possibile dalla generosità di tante persone, che permetterà di sostenere sei realtà impegnate quotidianamente accanto a chi si trova in una situazione di bisogno: Villaggio SOS, San Vincenzo, Agres, Casa dei Tigli, M. Letizia Verga e Rete Rosa.

“Quaderni, penne, zaini e tanti altri articoli di uso scolastico diventano così molto più di semplici oggetti: diventano strumenti di inclusione, opportunità e vicinanza concreta – così commentano i Lions – Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma quanto la solidarietà, quando diventa partecipazione, possa generare un impatto concreto nella comunità. Un ringraziamento speciale a Mornati e Paglia, che anche quest’anno ci ha accolto nei propri spazi, confermando la propria disponibilità e sensibilità verso questa iniziativa. E soprattutto grazie a tutte le persone che hanno scelto di donare. Sono i piccoli gesti di ciascuno a costruire una comunità più attenta, più inclusiva e più solidale”.

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