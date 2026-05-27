SARONNO – Premiazione speciale all’istituto Orsoline per il concorso “Poster per la Pace” dedicato agli studenti delle terze medie. Il disegno vincitore dell’istituto è stato realizzato da Riccardo Pensi nell’ambito dell’edizione 2025-2026 del concorso promosso per sensibilizzare i ragazzi ai valori della pace, della solidarietà e della fratellanza attraverso la creatività artistica.
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