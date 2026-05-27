Quest’anno il tema scelto era “Uniti come una cosa sola”, un invito rivolto agli studenti a riflettere su quanto l’unione tra i popoli possa contribuire alla costruzione di un futuro di pace. Per rendere il momento ancora più significativo, gli organizzatori hanno deciso di recarsi personalmente nei vari istituti scolastici, trasformando la consegna dei premi in una cerimonia più intima e celebrativa.

Durante l’incontro ogni studente ha avuto la possibilità di presentare e spiegare il proprio elaborato, raccontando il significato delle immagini e il messaggio che voleva trasmettere.

Il poster vincitore realizzato da Riccardo Pensi rappresenta un faro che illumina due imbarcazioni in mezzo al mare in tempesta. Un’idea nata in un periodo segnato dai conflitti tra Ucraina e Russia e tra Israele e Gaza. Nel disegno, il mare burrascoso simboleggia le difficoltà e le guerre che attraversano il mondo, mentre il faro, contraddistinto dal simbolo della pace, rappresenta una guida capace di illuminare il cammino dei popoli attraverso la solidarietà, la fratellanza e l’unione.

Il concorso, che si rinnova ogni anno, continua così a coinvolgere i più giovani in un percorso educativo che unisce arte e riflessione civile, offrendo ai ragazzi uno spazio per esprimere pensieri, emozioni e speranze legate al tema della pace.