SOLARO – Esultanza incontenibile in campo e sotto la tribuna per l’Universal Solaro, che nonostante il finale caotico può festeggiare una vittoria pesantissima nella finale playoff di Promozione contro lo Sc United. Dopo il triplice fischio anticipato, i giocatori giallorossi maglia grigia si sono stretti davanti ai propri tifosi tra urla, cori e abbracci, consapevoli di essere ormai a un passo da una storica promozione in Eccellenza. Presente anche un entusiasta presidente Mauro Lattuada.

La squadra solarese aveva indirizzato il match già nel primo tempo, chiuso avanti 1-3 grazie alla doppietta di Drago e al gol di Fabozzi. Nella ripresa il rigore del 2-4 aveva poi ulteriormente allungato le distanze prima della sospensione definitiva della gara.

Con l’interruzione sul risultato favorevole all’Universal Solaro, ora la parola passa al giudice sportivo ma appare molto probabile il 3-0 a tavolino per la formazione ospite. Un risultato che consegnerebbe la finale playoff del girone e aprirebbe concretamente le porte dell’Eccellenza, categoria che a Solaro ora sembra davvero vicinissima.

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