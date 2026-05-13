SARONNO – Un’opera raramente visibile al pubblico arriva in città per un mese: da giovedì 29 maggio a lunedì 30 giugno Villa Gianetti ospiterà “Susanna e i vecchioni” di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Il dipinto, proveniente dalla Galleria Santa Marta 10 di Milano, sarà al centro di un percorso dedicato alla riscoperta del pittore legato a Saronno, dove sono già presenti diverse sue opere tra le chiese cittadine e biblioteca.

Ad aprire l’incontro è stata la sindaca Ilaria Pagani che ha ringraziato il collezionista Massimo Ciaccio, la Galleria Santa Marta 10 e i professionisti coinvolti nel progetto: “Per noi è veramente un onore perché a Saronno abbiamo già altre opere del Legnanino e questo completa un percorso che vorremmo accompagnare con i cittadini che vorranno scoprire le bellezze di questo pittore”. La prima cittadina ha sottolineato anche il lavoro svolto dagli uffici comunali per rendere possibile l’arrivo dell’opera in tempi molto rapidi.

Le rappresentanti della Galleria Santa Marta 10 hanno ricordato il forte interesse di Massimo Ciaccio per l’arte e per la valorizzazione pubblica delle opere custodite nella collezione privata. “Si è pensato di contattare il comune di Saronno perché la città ha già l’onore di avere due opere importanti del Legnanino. Susanna e i vecchioni poteva essere un’occasione ulteriore per far conoscere questo maestro”, è stato spiegato durante la presentazione.

L’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio ha invece evidenziato il lavoro organizzativo svolto in tempi strettissimi per portare il quadro a Saronno: “È stata un po’ rocambolesca l’organizzazione dell’arrivo di questo dipinto. Siamo riusciti veramente in pochissimi giorni a mettere insieme il trasporto e la disponibilità della sala”.

La stessa assessora ha spiegato come l’iniziativa rappresenti un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico cittadino spesso poco conosciuto anche dagli stessi saronnesi: “Abbiamo i quattro teleri in biblioteca che però, essendo in una sala utilizzata dagli studenti, spesso passano inosservati. Questa esposizione ci permette di organizzare una vera riscoperta del Legnanino a Saronno”.

Proprio da questa idea nasceranno le visite guidate organizzate con Cantastorie: ogni domenica pomeriggio, tra fine maggio e fine giugno, sarà proposto un itinerario tra le opere dell’artista presenti in città. Il percorso partirà dalla biblioteca civica, proseguirà alla chiesa di San Francesco, alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e terminerà a Villa Gianetti davanti alla tela di “Susanna e i vecchioni”.

Ampio spazio durante la presentazione anche all’intervento del professor Sergio Beato, storico dell’arte e profondo conoscitore del Legnanino, che ha ricostruito il legame tra il pittore e Saronno. “Stefano Maria Legnani è stato per molto tempo un grande sconosciuto a casa sua”, ha spiegato, ricordando come il pittore fosse molto noto in altre città ma poco conosciuto nel territorio d’origine.

Beato ha ripercorso le principali opere presenti a Saronno: il Sant’Ambrogio nella Prepositurale, gli interventi nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli, gli affreschi di San Giacomo e soprattutto i celebri teleri con le storie di Bacco e Arianna conservati nella biblioteca civica. Ha ricordato anche il recupero di queste grandi tele dopo i bombardamenti del 1943 e il loro acquisto da parte del Comune nel 1987, evitando così che il ciclo venisse smembrato e disperso sul mercato dell’arte.

Parlando dell’opera esposta a Villa Gianetti, il professor Beato ha spiegato che “Susanna e i vecchioni” deriva da un episodio biblico tratto dal libro di Daniele ma fu un soggetto molto utilizzato nella pittura barocca. Ha inoltre ricordato che il dipinto non era mai stato pubblicamente studiato in modo approfondito perché rimasto per anni in collezioni private.

La mostra sarà visitabile gratuitamente negli orari di apertura di Villa Gianetti dal 29 maggio al 30 giugno. Nella giornata inaugurale è previsto anche un intervento introduttivo della storica dell’arte Marina Dell’Omo, considerata una delle maggiori esperte del Legnanino.

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