VENEGONO INFERIORE – I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono intervenuti ieri pomeriggio alle 18.45 in via Kennedy per domare un incendio che ha coinvolto un furgone e due autovetture.

Sul posto sono giunte due squadre, supportate da un’autopompa e un’autobotte, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ai veicoli vicini e alle abitazioni della zona.

L’intervento si è concluso senza feriti. Restano in corso, anche a cura delle forze dell’ordine, gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

(foto vigili del fuoco: alcune fasi dell’intervento a Venegono. L’opera dei pompieri ha evitato problemi ancora maggiori)

13112025