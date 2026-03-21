VENEGONO INFERIORE – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi per i vigili del fuoco, impegnati a partire dalle 17.30 in via Pascoli per un incendio sviluppatosi in un box adiacente ad alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute tre autopompe e due autobotti. Gli operatori sono riusciti a confinare e circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle unità abitative vicine.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata sono tuttora in corso. A scopo cautelare sul posto è accorsa anche una autoambulanza, comunque non si registrano feriti.

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(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio di sabato a Venegono Inferiore per l’incendio di un garage)

21032026